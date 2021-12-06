Пожар в колонии в Новгородской области ликвидирован

В Новгородской области потушен пожар на территории исправительной колонии №4 в городе Валдай. Огонь 6 декабря ликвидирован на площади 9 кв. м.

Огонь охватил штрафной изолятор и помещение для хранения спальных принадлежностей.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание, пишет РЕН ТВ.

Из-за задымления пять человек отравились продуктами горения, четыре человека были госпитализированы, один погиб. Из-за пожара было эвакуировано 30 человек.

О пожаре в колонии стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что огонь возник на первом этаже.

Ранее, 3 декабря, загорелся малярный цех в исправительной колонии № 5 в Константиновске в Ростовской области. Площадь пожара составила около 150 кв. м.