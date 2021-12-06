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Власти Москвы выделили более 17 млрд рублей на поддержку бизнеса с начала года

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Свыше 17 млрд рублей было направлено на поддержку среднего и малого бизнеса в Москве с начала 2021 года. Об этом 6 декабря сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее заявление приводится на официальном сайте мэра Москвы.

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Она отметила, что большую часть суммы — свыше 13 из 17 млрд рублей — составили поручительства города по кредитам предпринимателей. Это помогло организациям привлечь финансирование на сумму 27,3 млрд рублей.

Также она рассказала, что более 2,5 млрд рублей выделили на субсидии и гранты. Всего уже одобрено 2,6 тыс. заявок. С помощью этих средств можно компенсировать затраты на коммунальные услуги и обучение персонала, продвижение продукции, покупку и лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам и другие виды расходов.

Кроме того, Сергунина сообщила, что частью поддержки является субсидирование до 8% ставки по кредитам. С начала года почти 10 тыс. московских компаний привлекли финансирование на сумму свыше 60 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования. Конечная ставка с учетом городской поддержки составляет от 3 до 7% годовых.

Сергунина добавила, что всего с начала пандемии на поддержку бизнеса было выделено более 34 млрд рублей.

16 ноября Правительство Москвы утвердило новую программу льготного кредитования для начинающих бизнесменов. Теперь для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы в Москве менее года назад, город будет выступать поручителем по всей сумме займа и субсидировать часть процентной ставки (в размере ключевой ставки ЦБ РФ) по кредиту до пяти млн рублей.

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