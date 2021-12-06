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ВОЗ не выявила ни одного случая смерти от омикрон-штамма

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Смертельных случаев у заболевших новым штаммом COVID-19 «Омикрон» выявлено не было. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на данные наблюдений.

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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что для изучения нового штамма понадобится еще несколько недель.

Также ученым предстоит выяснить, способен ли штамм вызвать более тяжелое течение болезни и насколько эффективны против него существующие лекарства и вакцины, уточняет «Газета.Ru».

4 декабря ученые из Кембриджского университета выяснили, что штамм «Омикрон» вируса SARS-CoV-2 содержит уникальную мутацию вирусного или человеческого геномного происхождения.

В частности, ученые выявили в мутациях нового штамма фрагмент генетического материала от другого вируса, который, предположительно, вызывает простуду и присутствует в тех же инфицированных клетках. Эта мутация могла впервые произойти у человека, инфицированного обоими патогенами, когда версия SARS-CoV-2 получила генетическую последовательность от другого вируса.

3 декабря ВОЗ сообщила о выявлении «Омикрона» в 38 странах мира, но «Дельта» все еще остается доминантным вариантом. Однако, согласно предварительным исследованиям, новый штамм может распространяться быстрее, чем предыдущие варианты коронавируса.

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