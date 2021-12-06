Forbes рассказал о непригодности украинских самолетов

Армия Украины укомплектована самолетами советских времен, к тому же в гораздо меньшем количестве, чем у РФ, так что в прямом столкновении с Россией у Киева нет шансов. Об этом написал французский Forbes.

Как выразились журналисты издания, в случае нападения России «старая и истощенная воздушная армия Киева будет практически неспособна их остановить».

Так, Россия может мобилизовать сотни современных военных самолетов для атаки, таких как Су-34, Су-35, МиГ-35 и Су-57, написал автор Forbes в субботу, 4 декабря.

В ответ ВВС Украины отправили бы максимум нескольких десятков самолетов и истребителей: Су-24, Су-25, Миг-29 и Су-27. Все они, к тому же, есть в распоряжении страны только из-за того, что раньше она была частью СССР. Но этим моделям было уже лет по 10 к моменту распада Советского Союза, а за прошедшие 30 лет Украина не приобрела ни один военный самолет.

Как утверждается в материале, в Киеве прекрасно осведомлены о своем положении, так как еще в 2020 году проблему указывали в документе, посвященном перспективам развития украинских ВВС до 2035 года.

«Мы перестали инвестировать в наше будущее и создали условия, которые способствуют созданию критической ситуации», — говорилось в том документе.

Национальная промышленность Украины не сможет произвести всё необходимое для полномасштабных военных действий в сжатые сроки, так что единственный выбор украинских властей — приобретение техники за рубежом.

США и другие станы НАТО потратили на военную помощь Украине миллиарды долларов, но самолетов и систем ПВО среди всего этого не было. Недавно Украина приобрела несколько вооруженных беспилотников TB-2 у Турции, что, конечно же, незначительно в сопоставлении с десятками и сотнями современных истребителей.

«Так что если и когда Россия нападет на страну, украинские военно-воздушные силы пустятся в воздушную битву с теми самолетами, которые у них есть. Остается надеяться, что им удастся взлететь посреди интенсивных бомбардировок», — заключили в Forbes.

5 декабря дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что не верит в войну между Россией и Украиной и рекомендует последней брать пример с Финляндии в отношениях с НАТО: та состоит в Евросоюзе, но при этом не является членом Североатлантического альянса. Касательно возможной войны он подчеркнул: «Москва знает, что цена потерь будет намного выше, чем выгода».

В тот же день ветеран вооруженных сил (ВС) НАТО Ставрос Атламазоглу озвучил мнение, что в случае возможного наступления НАТО Россия сможет отразить атаку Североатлантического альянса с двух направлений: в Балтийском море и в Крыму. Он подчеркнул, что новейшие ПКР могут развивать скорость в девять махов (около 11 тыс. км/ч) и поражать цели в радиусе 1 тыс. км, следовательно, крылатые ракеты такого типа не получится остановить.