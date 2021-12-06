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Подсветку включат на Братской ГЭС

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Сегодня, 6 декабря, на Братской ГЭС торжественно включат праздничную подсветку. За процессом можно будет следить в прямом эфире одного из местных телеканалов, на его сайте и в соцсетях.

Жителям города покажут архивные кадры от ГЭС и концерт, который пройдет на смотровой площадке. В прямом эфире представители династии энергетиков и ветераны Братской ГЭС поделятся воспоминаниями.

Как пишет ИА IrkutskMedia, проект приурочен к 60-летию запуска первого агрегата. Подсветка будет состоять из 30 светильников.

Ранее сообщалось, что En+ Group начала монтаж рабочего колеса гидроагрегата №1 (ГА) на Иркутской ГЭС. Работы проводят в рамках комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ «Новая энергия». Это второй из четырех гидроагрегатов Иркутской ГЭС компании En+ Group, который полностью заменят в рамках указанной программы.

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