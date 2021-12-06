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В Анадыре из-за сильного ветра отменили все автобусы
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В Анадыре из-за сильного ветра отменили все автобусы

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Движение городских автобусов в Анадыре отменено из-за сильного ветра, снежных заносов и плохой видимости, сообщается 6 декабря на сайте городской администрации.

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«В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, снежные заносы, плохая видимость), а также в целях обеспечения безопасности на дорогах, все городские автобусы приостанавливают движение по маршрутам до улучшения погодных условий», — сказано в обращении властей города.

Администрация уточнила, что развоз жителей села Тавайваам к месту жительства будет осуществлен на спецтехнике с поисково-спасательной группой и пожарными.

Согласно данным сайта gismeteo, в Анадыре сегодня -20 градусов, которые ощущаются как -36 градусов.

Ранее метеорологи предупредили об аномально холодной зиме и рассказали о характеристиках циклонов, которые всё чаще приводят к суровым последствиям аномальных метеорологических явлений.

Согласно прогнозу ученых, в январе-феврале высока вероятность экстремального холода — «арктической вспышки», когда ледяные воздушные массы проникнут вглубь северного полушария. С ними обрушится шквал снежных бурь.

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