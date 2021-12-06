СК возбудил уголовное дело против экс-главы Сковородино по подозрению во взятке

Следователи регионального управления Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело против бывшей главы города Сковородино Амурской области Татьяны Безугловой, сообщили в ведомстве 6 декабря.

«Дело возбуждено в отношении главы города Сковородино, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения)», — добавили в СУ СКР РФ по Амурской области.

Следователи установили, что подозреваемая в 2018 году заключила с индивидуальным предпринимателем договоры по оказанию услуг по установке консольных светодиодных иллюминаций на электроопорах по улицам Сурнина, Красноармейской, Победы и Комсомольской города Сковородино.

Через несколько дней стороны подписали акты о выполнении работ, на основании чего был произведен расчет за работы, которые фактически выполнены не были. Обналиченные индивидуальным предпринимателем 177 тыс. рублей были переданы подозреваемой.

30 ноября 2021 года Сковородинским районным судом полномочия подозреваемой Безугловой как главы города Сковородино были досрочно прекращены. Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства преступления, выявленного сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями по противодействию коррупции ОМВД России по Сковородинскому району.

Татьяна Безуглова руководила городом Сковородино с 2014 года. В декабре 2019-го года она была переизбрана на новый пятилетний срок Советом депутатов города.

Вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди задержали 3 декабря по подозрению в получении взятки. Спецоперацию, предположительно, проводили сотрудники краевых управлений Федеральной службы безопасности (УФСБ) и экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК). Также они провели обыски в здании городской администрации.