Исследование определило три самые пьющие страны за 2021 год

Австралия, Дания и Финляндия заняли лидирующие позиции в списке самых пьющих стран. Пятерку рекордсменов замкнули США и Великобритания, о чем свидетельствуют результаты Глобального исследования по наркотикам и алкоголю (Global Drug Survey).

Так, среднестатистический австралиец за 2021 год напился в среднем 27 раз: это почти в два раза больше мирового показателя (15). Судя по результатам опроса, жители Австралии употребляют алкоголь в ​​среднем два дня в неделю, сообщила Daily Mail в субботу, 4 декабря.

Австралийцы также больше других пьющих наций сожалеют потом о своем поступке: 24% против 21% в среднем по миру.

Датчане же, занявшие почетное второе место по употреблению алкоголя, испытывают меньше всех сожалений.

Исследование проходило в форме социального опроса, в нем приняли участие 32 тыс. человек человек из 22 стран.

Судя по опросу Роскачества, проведенного в апреле 2020 года, во время пандемии почти половина россиян стала меньше употреблять алкоголь. Так, 45% респондентов сообщили об отказе от алкогольных напитков, от кондитерских изделий и сладостей — 38%, а от колбасных изделий и деликатесов отказались 35% опрошенных.