ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников

Поправку об обязательной сумме возврата денег пострадавшим от мошенников банками хотят внести в России. Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря.

Предложение участникам банковского рынка было разослано от имени имени директора департамента информационной безопасности Банка России (ЦБ РФ) Вадима Уварова.

Поправки планируется внести в закон «О национальной платежной системе». Банк России подтвердил, что уже провел первый раунд консультаций по законопроекту с участниками рынка.

«Пока о конкретных мерах или инструментах говорить преждевременно»,— рассказал РБК представитель ЦБ.

Исходя из законопроекта, пострадавший от рук мошенников должен будет сообщить банку о произошедшем не позднее следующего дня после получения уведомления об операции, и все банки обязаны будут вернуть установленную ЦБ сумму. Однако участники рынка с низким уровнем антифрода (механизма по предотвращению хищений) должны будут вернуть в таком случае все украденные средства.

Пока неясно, обеспечит ли закон безопасностью людей, которые самостоятельно перевели мошенникам деньги. По действующему сейчас законодательству, банки обязаны возвращать средства, если они украдены не по вине клиента.

Кроме того, ЦБ предлагает дать банкам право списывать деньги через 1-2 дня при явных признаках мошенничества, сообщает «Газета.Ru».

Сайты мошенников, финансовых пирамид, фишинговых ресурсов и псевдокредитных организаций с 1 декабря будут блокировать во внесудебном порядке по инициативе Центробанка. С обозначенной даты вступил в силу закон, согласно которому мошеннический сайт блокируется в течение нескольких дней после направленного в Генпрокуратуру уведомления от лица председателя Банка России и его заместителей о распространении в интернете незаконной информации финансового характера.

В октябре директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказывал, что финансовые мошенники часто снимают офисы в деловых центрах, имитируя легальную работу, при этом они прорабатывают индивидуальные способы обмана людей с крупным капиталом. Он уточнил, что в среднем мошенникам удается при помощи подобных способов изъять у жертвы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.