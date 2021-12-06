Немецкий дипломат Ишингер посоветовал Украине брать пример с Финляндии в отношениях с НАТО

Немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал Украину брать пример с Финляндии в отношениях с НАТО, пишет немецкая газета Handelsblatt 5 декабря.

«Хотя мы не можем утверждать, что Украина и Грузия никогда не смогут стать членами НАТО, мы могли бы намекнуть Украине, что в долгосрочной перспективе ей следовало бы ориентироваться на финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», — сказал дипломат.

Дипломат добавил, что расширение инфраструктуры НАТО к российским границам и вовлечение в альянс Украины «для России является красной линией». При этом он «не верит в предстоящее вторжение России на Украину, которого некоторые опасаются». Он поддержал идею о необходимости налаживать диалог между правительством Германии и Россией, сообщает «Газета.Ru».

Ишингер также высказался о невозможности остановить «Северный поток – 2» — «слишком поздно», заметил он. По его мнению, остановка проекта немецкой стороной могла бы облегчить ситуацию для президента США Джо Байдена, но делать это сейчас же бессмысленно. Помимо этого, для Германии, которая отказалась от АЭС и, более того, к 2030 году намерена перестать использовать уголь, потребность в среднесрочной перспективе не снизится.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что угроза для Украины со стороны России «очень серьезная». Блинкен призывал Лаврова к дипломатическому разрешению спорных моментов и теперь остается ждать, когда президенты России и США — Владимир Путин и Джо Байден соответственно — примут решения на основании переговоров министров.