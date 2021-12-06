В Совете Федерации предложили ввести штраф за недопуск газовиков в квартиры

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с законодательной инициативой, согласно которой недопуск в квартиры специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования будет караться штрафом. Законопроект отправлен на отзыв в правительство РФ.

В документе отмечается, что в настоящий момент российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) не включает в себя наказание за недопуск специалиста по диагностике газового оборудования.

Сенатор же предложил ввести за такие действия денежное наказание.

«В случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тыс. рублей, на должностных лиц — от 25 до 100 тыс. рублей», — цитирует документ ТАСС.

Кутепов также предложил штрафовать и за отказ предоставить поставщику газа информацию об изменениях в составе газоиспользующего оборудования и за отказ в допуске представителя аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации.

«При определенных условиях возникает необходимость оперативно отключить газоиспользующее оборудование в целях обеспечения безопасности (например, отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, неисправность газоиспользующего оборудования, несанкционированное подключение)», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее, 18 октября, правительство России поддержало идею Мособлдумы штрафовать за неправильное содержание домашних животных. По словам авторов проекта, правила содержания питомцев предусмотрены законодательством, однако отсутствует ответственность за их нарушение, поэтому фактическое применение норм невозможно. За несоблюдение требований предлагается установить штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, а за повторное нарушение — от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.