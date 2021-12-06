Немцы раскритиковали депутата Европарламента за угрозы закрыть СП-2

Материал лидера фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о «Северном потоке — 2» (СП-2) в контексте Украины вызвал критику со стороны читателей. Публикацию выпустила немецкая газета Die Welt в воскресенье, 5 декабря.

Так, Вебер призвал в статье будущее правительство Германии закрыть СП-2 в случае «нападения» России на Украину. По его словам, газопроводу настанет конец, если Москва «применит оружие».

«Цену заплатит не Путин, господин Вебер, а потребители в Германии. И вы тоже несете за это ответственность. Отказ от ядерной энергетики и угля сделал нас зависимыми и уязвимыми для шантажа», — отметил в комментарии пользователь C.M.

Norbert F. добавил, что у Германии на поддержание производства электроэнергии нет шансов, а Gerhard K. обратил внимание, что России незачем нападать на Украину: Москве в этом нет никакой экономической выгоды.

«Вебер, как всегда, обеспечивает самый красивый «автогол» в европейской команде. Подобные заявления от политика, который в Германии ничего не решает и которому там нечего сказать… должны побудить ХСС (партия Христианско-социальный союз. — Ред.) предложить ему уйти в отставку. Тому, у кого в партии есть такие члены, и враги не нужны», — заявил Wachsein.

Klaus F., в свою очередь, задался вопросом, имеет ли Вебер право говорить от имени всей Германии? Более того, он и так стабильно выступал против СП-2, без всяких «нападений». Werner T. подчеркнул, что Веберу следовало бы высказываться и действовать в интересах Германии, то есть за безопасное энергоснабжение, для чего стране и нужен «Северный поток — 2».

«Насколько я понимаю, Германия должна сделать свое энергоснабжение зависимым от страны, которой мы не приходимся союзниками и которой ничем не обязаны. Политика Германии должна отстаивать в первую очередь государственные интересы, а не Запада, ЕС или НАТО, а «Северный поток — 2» отвечает интересам Германии», — отметил юзер Hans G.

5 декабря глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что остановить «Северный поток — 2» уже не представляется возможным — «слишком поздно». Однако для Германии проект остается яблоком раздора как в отношениях с Украиной, так и с Соединенными Штатами.

Власти немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания 3 декабря поддержали ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2», несмотря на санкции США. Премьер-министр Мануэла Швезиг раскритиковала подготовку санкций США в отношении компаний, принимавших участие в проекте. Она призвала не смешивать строительство с внешней политикой.