CNN заявил о готовности США бойкотировать Олимпиаду в Пекине на неделе

Администрация американского президента Джо Байдена объявит на этой неделе, что правительственные чиновники США не будут присутствовать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Таким образом, будет объявлен дипломатический бойкот Игр, сообщил телеканал CNN 5 декабря со ссылкой на источники.

Этот шаг позволит США направить Китаю протест, не мешая при этом американским спортсменам участвовать в соревнованиях.

Президент Байден в ноябре заявил журналистам, что оценивает возможность дипломатического бойкота, поскольку законодатели-демократы и республиканцы, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, выступили за эту меру в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве, когда у власти находился бывший президент Джимми Картер.

Сам Байден в ноябре на вопрос журналиста из пула Белого дома, будет ли делегация США присутствовать на Олимпийских играх в Пекине, ответил: «Я и есть делегация, и я справился с этим», никак более не комментируя фразу.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. В ходе Игр будет разыграно 109 комплектов наград.