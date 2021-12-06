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CNN заявил о готовности США бойкотировать Олимпиаду в Пекине на неделе

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Администрация американского президента Джо Байдена объявит на этой неделе, что правительственные чиновники США не будут присутствовать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Таким образом, будет объявлен дипломатический бойкот Игр, сообщил телеканал CNN 5 декабря со ссылкой на источники.

Положение вне Игр: США допустили бойкот Олимпиады в Китае
Важнейшие мировые спортивные состязания не раз становились ареной, на которой страны мерились размером своих идеологических амбиций

Этот шаг позволит США направить Китаю протест, не мешая при этом американским спортсменам участвовать в соревнованиях.

Президент Байден в ноябре заявил журналистам, что оценивает возможность дипломатического бойкота, поскольку законодатели-демократы и республиканцы, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, выступили за эту меру в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве, когда у власти находился бывший президент Джимми Картер.

Сам Байден в ноябре на вопрос журналиста из пула Белого дома, будет ли делегация США присутствовать на Олимпийских играх в Пекине, ответил: «Я и есть делегация, и я справился с этим», никак более не комментируя фразу.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. В ходе Игр будет разыграно 109 комплектов наград.

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