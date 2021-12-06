Врач Хухрев дал советы по измерению сатурации

Пациентам лучше не курить перед сатурацией, так как из-за сужения сосудов показатель окажется занижен. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев в понедельник, 6 декабря.

Он напомнил, что эта процедура важна при диагностике коронавирусной инфекции.

Как объяснил Хухрев, насыщенность крови кислородом свидетельствует о состоянии дыхательной системы. У здорового человека содержание кислорода в крови должно быть 93%. Однако сатурация снижается в легких при воспалении.

Чтобы пульсоксиметр дал верные показания, надо, прежде чем вставлять палец в устройство, удалить с ногтей лак. Также не стоит делать замер сразу после входа в теплое помещение с холода.

«На холодной руке с мороза все капилляры в спазме, от этого пальцы белеют. На «белом» пальце сатурация будет существенно ниже, чем на теплом пальце», — рассказал врач радио Sputnik.

5 декабря главный врач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов заявил, что у страдающих артериальной гипертензией развивается более тяжелое течение коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что те, кто нормализует давление лекарствами, остаются в группе риска, поскольку количество специфических рецепторов остается неизменным.