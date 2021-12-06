Российский сенатор Пушков заявил, что в НАТО не собираются воевать за Украину

Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о «миллионах» беженцев в Европе в случае «вторжения» России — это всего лишь попытка запугать Запад. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 5 декабря.

«В натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек Альянса Столтенберг это ясно дал понять», — написал парламентарий у себя в Telegram-канале.

Он обратил внимание, что у НАТО нет обязательств защищать Украину, а потому Киев пытается просто напугать страны Запада, поскольку рациональных доводов у их властей нет.

Как пишет «Газета.Ru», Украина не является членом Североатлантического альянса, а потому к ней неприменима статья 5 Вашингтонского договора.

3 декабря министр обороны Украины Алексей Резников описал последствия для стран Запада в случае «полномасштабного российского вторжения» и призвал западных лидеров поддержать страну. По его словам, внезапное появление от 3 до 5 млн украинских беженцев, спасающихся от «российского вторжения», станет лишь одной из многих серьезных проблем, стоящих перед европейским обществом.