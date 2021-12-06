Пушков оценил совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии

Украинские власти неспособны прислушаться к разумным советам — они могут только упорно рваться в НАТО, тем самым втягивая альянс в войну с Россией. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в понедельник, 6 декабря.

Таким образом он прокомментировал совет председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера Украине вести себя в отношениях с НАТО и с Россией как Финляндия.

«От представителя страны НАТО совет достаточно мудрый, но именно по этой причине нынешние киевские власти его воспринять не способны. В Киеве некому это понять: уровень не позволяет, да и страну не жалко. Так и будут с присвистом и гиканием рваться в НАТО, пытаясь втянуть альянс в войну с Россией», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

5 декабря дипломат Ишингер заявил, что не верит в войну между Россией и Украиной и рекомендует последней брать пример с Финляндии в отношениях с НАТО: та состоит в Евросоюзе, но при этом не является членом Североатлантического альянса. Касательно возможной войны он подчеркнул: «Москва знает, что цена потерь будет намного выше, чем выгода».