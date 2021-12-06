Глава МИД Индии рассказал об углублении связей с российским Дальним Востоком

Индия продолжает работу с Россией над углублением двусторонних связей с Дальним Востоком. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Несмотря на пандемию COVID-19, мы активно работаем. После визита премьер-министра во Владивосток в 2019 году (он стал отправной точкой формирования новой индийской политики «Действуй на Дальнем Востоке»), состоялся ряд визитов на высоком уровне, включая визиты двух министров нефти и природного газа во Владивосток, последний из которых состоялся в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2021 года. А в этом году из всех стран у Индии была самая большая делегация на Форуме», — сказал министр.

Кроме того, Субраманьям Джайшанкар сообщил, что для анализа расширения двусторонней торговли по морскому пути Индия заказала технико-экономическое обоснование Восточного морского коридора, который свяжет индийский город Ченнаи с российским портом Владивосток, и оно уже близится к завершению.

«Мы продолжаем поддерживать тесные контакты с регионами Дальнего Востока посредством серии виртуальных встреч. Недавно правительство Гуджарата также направило приглашения губернаторам Дальнего Востока России принять участие в саммите Vibrant Gujarat в следующем году (саммит инвесторов, проводимый раз в два года правительством штата — Ред.)» — отметил собеседник.

Всё это служит, по мнению министра, явным сигналом о неизменном интересе Индии к взаимодействию с Дальним Востоком.

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