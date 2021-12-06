Глава Мюнхенской конференции привел Украине в пример Финляндию

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, дипломат Вольфганг Ишингер не верит в войну между Россией и Украиной и рекомендует последней брать пример с Финляндии в отношениях с НАТО. Об этом он высказался на страницах газеты Handelsblatt 5 декабря.

«Я пока не верю в то, что некоторые опасаются предстоящего вторжения России на Украину. Москва знает, что цена потерь будет намного выше, чем выгода. Президент России Владимир Путин ведет себя как в обороне. Его уже давно обуревает страх, что Америка хочет втянуть Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Хотя мы не можем утверждать, что Украина и Грузия никогда не смогут стать членами НАТО. Но мы могли бы намекнуть Украине, что в долгосрочной перспективе ей следовало бы ориентироваться на финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», — сказал немецкий дипломат.

На вопрос о том, как новому немецкому правительству следует выстраивать диалог с Москвой, Ишингер заметил, что переговоры с Россией надо выстраивать с позиции силы.

«Россия проводит не столько стратегическую, сколько оппортунистическую политику. Вот почему так важно вести переговоры с Россией с позиции западной силы. Федеральное правительство должно продвигать двустороннее сотрудничество и диалог между ЕС и НАТО, с одной стороны, и Москвой, с другой. Диалог с Россией может быть неправильным только в том случае, если он может быть истолкован как признак слабости», — ответил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что угроза для Украины со стороны России «очень серьезная». Блинкен призывал Лаврова к дипломатическому разрешению спорных моментов и теперь остается ждать, когда президенты России и США — Владимир Путин и Джо Байден соответственно — примут решения на основании переговоров министров.

30 ноября Владимир Путин выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые не позволят никому дойти до красных линий. В тот же день сенатор Алексей Пушков добавил, что данное выражение главы государства следует воспринять очень серьезно.