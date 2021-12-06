Прямой эфир
Мир
Блинкен заявил об укреплении обороны НАТО в случае агрессии РФ
Общество
У девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявили COVID-19
Общество
Путин призвал не ущемлять в праве на передвижение привитых «Спутником V»
Мир
Блинкен назвал «очень серьезной» угрозу Украине со стороны России
Мир
Ветеран ВС США предрек победу РФ в случае столкновения с НАТО
Наука
Эксперт рассказал о способе зарегистрировать «Спутник V» в Европе
Мир
В 2021 году товарооборот РФ и Италии может превысить допандемийный уровень
Мир
Белоруссия рассказала об ответных мерах на санкции Запада
Мир
Путин заявил о 200 млн привитых российскими вакцинами от COVID-19 в мире
Спорт
Теннисист Медведев поделился впечатлениями от победы в двух турнирах
Сюжет:

Глава Мюнхенской конференции привел Украине в пример Финляндию

Немецкий дипломат Ишингер посоветовал Украине брать пример с Финляндии в отношениях с НАТО
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, дипломат Вольфганг Ишингер не верит в войну между Россией и Украиной и рекомендует последней брать пример с Финляндии в отношениях с НАТО. Об этом он высказался на страницах газеты Handelsblatt 5 декабря.

Договор построже денег: зачем НАТО нагнетает напряженность вокруг Украины
И почему организация не вступится за Киев в случае большой войны

«Я пока не верю в то, что некоторые опасаются предстоящего вторжения России на Украину. Москва знает, что цена потерь будет намного выше, чем выгода. Президент России Владимир Путин ведет себя как в обороне. Его уже давно обуревает страх, что Америка хочет втянуть Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Хотя мы не можем утверждать, что Украина и Грузия никогда не смогут стать членами НАТО. Но мы могли бы намекнуть Украине, что в долгосрочной перспективе ей следовало бы ориентироваться на финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», — сказал немецкий дипломат.

На вопрос о том, как новому немецкому правительству следует выстраивать диалог с Москвой, Ишингер заметил, что переговоры с Россией надо выстраивать с позиции силы.

«Россия проводит не столько стратегическую, сколько оппортунистическую политику. Вот почему так важно вести переговоры с Россией с позиции западной силы. Федеральное правительство должно продвигать двустороннее сотрудничество и диалог между ЕС и НАТО, с одной стороны, и Москвой, с другой. Диалог с Россией может быть неправильным только в том случае, если он может быть истолкован как признак слабости», — ответил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что угроза для Украины со стороны России «очень серьезная». Блинкен призывал Лаврова к дипломатическому разрешению спорных моментов и теперь остается ждать, когда президенты России и США — Владимир Путин и Джо Байден соответственно — примут решения на основании переговоров министров.

30 ноября Владимир Путин выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые не позволят никому дойти до красных линий. В тот же день сенатор Алексей Пушков добавил, что данное выражение главы государства следует воспринять очень серьезно.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021