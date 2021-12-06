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Страны БРИКС выразили готовность помочь ЮАР в борьбе с «Омикроном»

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Страны БРИКС готовы помочь ЮАР в изучении нового штамма коронавируса «Омикрон» и борьбе с ним. Об этом «Известиям» заявила глава международного форума БРИКС Пурнима Ананд. По ее словам, Россия, Индия, КНР и Бразилия сейчас обсуждают пути доставки помощи республике. Страны могут направить туда специалистов для исследования нового штамма вируса, а также поставить медикаменты.

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«Да, страны БРИКС готовы поддержать Южную Африку во всех вопросах касательно нового штамма, будь то исследования или поставка медицинских средств. Важно остановить «Омикрон», пока не поздно. Китай, Россия, Индия и Бразилия — все готовы активно помогать ЮАР, сейчас идут обсуждения практического решения этого вопроса», — заверила политик.

По ее словам, Индия подготовила партию медицинского оборудования и вакцины Covishield для ЮАР, если такая помощь понадобится.

Новый вариант коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в ЮАР — на него приходится более 70% всех случаев заражения в стране в прошлом месяце, говорится в сообщении южноафриканского института вирусных заболеваний (NICD).

2 декабря в ЮАР было зарегистрировано 11,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Каждые сутки эта цифра увеличивается в среднем на 22%, уточнили в NICD. Для сравнения: в середине ноября, до широкого распространения «Омикрона», число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране составляло 200–300 случаев.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Всем микроскопом: страны БРИКС помогут ЮАР в борьбе с «Омикроном»

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