Страны БРИКС выразили готовность помочь ЮАР в борьбе с «Омикроном»

Страны БРИКС готовы помочь ЮАР в изучении нового штамма коронавируса «Омикрон» и борьбе с ним. Об этом «Известиям» заявила глава международного форума БРИКС Пурнима Ананд. По ее словам, Россия, Индия, КНР и Бразилия сейчас обсуждают пути доставки помощи республике. Страны могут направить туда специалистов для исследования нового штамма вируса, а также поставить медикаменты.

«Да, страны БРИКС готовы поддержать Южную Африку во всех вопросах касательно нового штамма, будь то исследования или поставка медицинских средств. Важно остановить «Омикрон», пока не поздно. Китай, Россия, Индия и Бразилия — все готовы активно помогать ЮАР, сейчас идут обсуждения практического решения этого вопроса», — заверила политик.

По ее словам, Индия подготовила партию медицинского оборудования и вакцины Covishield для ЮАР, если такая помощь понадобится.

Новый вариант коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в ЮАР — на него приходится более 70% всех случаев заражения в стране в прошлом месяце, говорится в сообщении южноафриканского института вирусных заболеваний (NICD).

2 декабря в ЮАР было зарегистрировано 11,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Каждые сутки эта цифра увеличивается в среднем на 22%, уточнили в NICD. Для сравнения: в середине ноября, до широкого распространения «Омикрона», число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране составляло 200–300 случаев.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Всем микроскопом: страны БРИКС помогут ЮАР в борьбе с «Омикроном»