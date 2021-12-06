Инфекционист назвал альтернативу маске на корпоративе

Увлажняющие или интраназальные капли образуют на слизистой носа биопленку, которая препятствует распространению вируса и может стать альтернативой медицинской маске для защиты от COVID-19, рассказал 6 декабря врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«На корпоративе мы вряд ли будем носить маску, поэтому можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус», — поделился Тимаков с «РИА Новости».

По словам врача, важно избегать сухости в носу и обрабатывать его каплями перед корпоративом. А по по возвращению домой, промыть нос физиологическими и солевыми растворами, и снова закапать нос. Он напомнил, что немаловажно также следить за чистотой.

«Самая основная защита — защитить окружающих. Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу, и вряд ли на праздничном вечере все будут с прививкой», — добавил Тимаков.

В начале декабря результаты опроса сервиса «Работа.ру» показали, что только 13% компаний намерены организовать новогодние корпоративы в этом году. 75% участников исследования рассказали, что в их компании новогоднего праздника не будет.

В настоящее время в России наблюдается спад заболеваемости COVID-19, но из-за нового штамма «Омикрон» следующий всплеск инфекции вероятен в конце января — начале февраля. По словам гендиректора контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолога Николая Крючкова, в декабре вряд ли стоит ожидать всплеска заболеваемости.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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