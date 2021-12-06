Пушков прокомментировал заявление Резникова о «миллионах» беженцев в Европе

Киев не может надеяться на военную поддержку со стороны НАТО, поэтому минобороны Украины и пытается запугать Запад хотя бы беженцами. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 5 декабря.

Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о «миллионах» беженцев в Европе в случае «вторжения» России.

«В натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек Альянса Столтенберг это ясно дал понять», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что Киев является только партнером НАТО, а не членом альянса, а значит пятая статья Вашингтонского договора тут неприменима, и у альянса нет обязательств защищать Украину.

По его словам, заявление министра о вероятных в будущем беженцах — лишь попытка запугать страны Запада, поскольку разумных доводов у правительства страны попросту нет.

3 декабря министр обороны Украины Алексей Резников описал последствия для стран Запада в случае «полномасштабного российского вторжения» и призвал западных лидеров поддержать страну. По его словам, внезапное появление от 3 до 5 млн украинских беженцев, спасающихся от «российского вторжения», станет лишь одной из многих серьезных проблем, стоящих перед европейским обществом.