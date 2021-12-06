Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур подвергся нападению

На кандидата в президенты Франции, журналиста правых взглядов Эрика Земмура в воскресенье, 5 декабря, напали во время его первого предвыборного митинга. Инцидент произошел в парижском пригороде Вильпент, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что Земмур в сопровождении охраны и журналистов двигался к трибуне, в это время на него набросился выбежавший из группы зрителей человек. Обхватив руками голову кандидата, мужчина попытался повалить его на землю. Благодаря вмешательству агентов безопасности злоумышленника удалось нейтрализовать. Он был взят под стражу за умышленное насилие.

Кроме того, охранники и сторонники Земмура подрались с активистами ассоциации SOS Racisme. По информации телеканала, 12 протестующих начали кричать лозунг «Нет расизму!», что спровоцировало конфликт. В результате члены ассоциации покинули мероприятие.

30 ноября Эрик Земмур объявил о том, что будет выдвигаться на пост президента Франции. Журналист является сторонником крайне правых политических взглядов и выступает за возвращение мигрантов в их родные страны: так, он призывал изгнать 2 млн иностранцев. Земмур был дважды признан виновным в разжигании расовой и межрелигиозной розни.