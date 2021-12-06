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Эксперт прокомментировал вероятность визита премьера Италии в Россию

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Возможность организации ответного визита в Россию премьера Италии Марио Драги было бы вполне логичным шагом на фоне того, что российский лидер уже четырежды побывал с визитами в Италии с 2013 года. Такое мнение накануне заседания российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству 6 декабря в Риме высказал вице-президент Ассоциации итальянских промышленников (Confindustria Italia) Эрнесто Ферленги, являющийся также сопредседателем российско-итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ.

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«Поддержание контактов и связей между Италией и Россией всегда было вопросом особой важности. С 2013 года Владимир Путин четыре раза посетил Италию с официальным визитом. Его последний на данный момент визит в Рим состоялся в 2019 году... И теперь вполне логичным выглядит возможность организации ответного визита в РФ премьер–министра Италии, естественно, когда для подобного шага созреют все предпосылки», — сказал Эрнесто Ферленги.

При этом собеседник «Известий» отметил, что что политические и экономические контакты между Италией и Россией в последнее время заметно интенсифицировались: с августа этого года лидеры двух стран провели сразу четыре телефонных разговора.
Он добавил, что Владимир Путин регулярно проводит встречи с представителями бизнеса Франции и Германии, и на основании в обозримом будущем «вполне логичным будет организовать подобную встречу и с итальянским бизнесом».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

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