Блинкен заявил об укреплении обороны НАТО в случае агрессии РФ

Североатлантический альянс (НАТО) пообещал укрепить свой оборонительный потенциал в случае агрессии России по отношению к Украине. Об этом сообщила пресс-служба госдепартамента Соединенных Штатов в воскресенье, 5 декабря.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 декабря дал интервью шведскому телевидению. Журналист попросил его рассказать, о «серьезных последствиях» в случае «эскалации» со стороны России. Например, включает ли это военные последствия.

«Мы ясно дали понять, что будут серьезные, серьезные последствия. Мы, к примеру, рассматриваем экономические меры, которые будут иметь очень серьезное воздействие, и то, от чего мы воздерживались в прошлом при серьезных разногласиях с Россией. < ...> Конечно, важно, чтобы у Украины была возможность защищать себя, в чем мы и многие другие страны помогали в последние годы. <...> Если оборонительный потенциал НАТО необходимо будет укреплять в результате российской агрессии, <...> мы тоже это сделаем», — ответил Блинкен, стенограмму интервью опубликовали на сайте Госдепа.

3 декабря Блинкен заявил, что НАТО не планирует агрессии против России. По его словам, агрессия в последние годы исходила, наоборот, со стороны России. Он добавил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» со стороны США и Европы, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины».

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова госсекретаря Блинкена, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств — это рутина НАТО. В подтверждение она напомнила о Сирии, Ливии, Ираке, Югославии, где НАТО во главе с США продемонстрировали открытую вооруженную агрессию. Она также привела в пример Украину, где США в координации с Брюсселем руководили антиконституционными переворотами.

2 декабря прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме, она длилась около 40 минут. Как полагают эксперты, подобная продолжительность показала, что шансов на прорыв в переговорах мало.