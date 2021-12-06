Театралы рассказали о спекуляциях на билетах в Большой театр

Предновогодний ажиотаж с билетами на главную новогоднюю сказку — балет «Щелкунчик» в Большом театре (ГАБТ) — заставил театралов занимать очереди ночами, отстаивать их часами, а порой переплачивать перекупщикам втрое больше. И никакие браслеты и именные, по паспорту, билеты не помогли сделать процесс продаж проще.

Официальная стоимость билетов на «Щелкунчика» в Большой театр — от 1,5 тыс. до 15 тыс. рублей. В праздничное 31 декабря самое дешевое место на четвертом ярусе стоит 2 тыс. рублей, а в первом ряду партера — 20 тыс. рублей. Билеты на «Щелкунчик» — именные, подарить или продать их нельзя. На январские представления их продают с 4 декабря. Но ценители сформировали очередь уже накануне.

В ночь на 4 декабря сотни театралов выстроились в очередь до Новой сцены ГАБТ. Греться бегали в метро или в ближайшее кафе на Большой Дмитровке. Автомобилисты дежурили в машине, несмотря на то, что парковка у ГАБТ стоит 380 рублей в час.

Как только Кремлевские куранты пробили полночь, охранники стали раздавать специальные браслеты. По ним можно занять очередь в кассы. В день продаж, 5 декабря, для обраслеченных в 10:00 началась перекличка, а с 11:00 — продажи. В среднем в час кассиры обслуживали по полсотни владельцев браслетов, каждому — не больше двух билетов. Двум взрослым позволялось приобрести пару билетов на детей.

Несмотря на все меры охраны и безопасности, перекупщики получали свою долю билетов и продавали их от 20 тыс. рублей за штуку на онлайн-досках объявлений. От желающих получить билет так, требуется заявка, Ф.И.О. и последние четыре цифры номера паспорта. Конкретного ничего не обещают, пишут о возможных билетах ценой от 100 тыс. рублей.

Кроме перекупщиков, есть и мошенники, которые под видом трогательных объявлений о пригласительных за 6,5 тыс. рублей, рассказывают о необходимости уехать в день спектакля, поэтому предлагают пару контрамарок желающим.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Лотерейный балет: как попасть на «Щелкунчика» в Большой»