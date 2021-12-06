Эксперты рассказали о развитии конкуренции в Мировом океане

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Чтобы дать численное обозначение понятию «морская мощь» исследователи из Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН рассчитали индекс морской мощи. Он состоит из трех групп статистических категорий.

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Первая — это ресурсы (площади морских зон, запасы полезных ресурсов и так далее). Вторая — инструменты, которые необходимы стране, чтобы овладеть морскими пространствами, установить суверенитет и исследовать их. Главнейший инструмент — военно-морской флот. К данному критерию также относятся береговая и рыбная охрана, исследовательский флот и так далее. Третья группа категорий — деятельность в море, которую ведет страна: помимо экономических целей (в первую очередь транспорта) речь идет также об отдыхе и спорте.

По данным на 1 января 2021 года (обновленная версия индекса будет опубликована в середине декабря), морская держава № 1 — это США, вторая — Китая, замыкает тройку Россия (причем КНР и РФ укрепили свои показатели за пандемийный год). Далее места в первой десятке распределены следующим образом: Япония, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Индия и Франция.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Стратегическое банкротство: как меняется расстановка морских держав»

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