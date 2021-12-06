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Пожар произошел в квартире на юго-западе Москвы

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Пожар произошел в квартире жилого дома, расположенного на юго-западе Москвы, об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, загорелась одна из квартир в доме на Профсоюзной улице. Пожарные вытащили из горящего помещения женщину без сознания, ей проводятся реанимационные действия.

По предварительным данным, источник пожара находился на кухне.

2 декабря пожар произошел в помещении на первом этаже жилого здания на севере Москвы. В ходе тушения возгорания были спасены девять человек. Инцидент произошел на первом этаже жилого здания по адресу: улица Верхнелихоборская, дом 8.

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