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Блинкен назвал «очень серьезной» угрозу Украине со стороны России

Госсекретарь США уверен в необходимости дипломатического разрешения конфликта
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Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что угроза для Украины со стороны России «очень серьезная». Об этом он заявил в интервью шведскому телевидению, стенограмму которого представила 5 декабря пресс-служба Госдепартамента.

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«У нас есть серьезные опасения по поводу наращивания российских войск вблизи границы с Украиной, которое мы наблюдаем. Мы очень обеспокоены тем, что Россия ставит себя в положение, позволяющее совершить агрессию против Украины», — заявил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что призывал Лаврова к дипломатическому разрешению спорных моментов и теперь остается ждать, когда президенты России и США — Владимир Путин и Джо Байден соответственно — примут решения на основании переговоров министров.

Блинкен уверен, что теперь Россия должна деэскалировать ситуацию: отвести свои силы от границ и заняться дипломатией. США полностью готовы помочь продвинуться вперед в реализации Минских соглашений, которые могли бы стать способом урегулирования разногласий по Донбассу или восточной Украине, добавил он.

«Это очень серьезно, потому что то, что мы видели, — это сосредоточение значительных сил вблизи границы с Украиной. Мы видели попытки дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию в социальных сетях против Украины, которая выросла примерно в 10 раз по объему того, что мы видим в социальных сетях за последний месяц», — рассказал Блинкен.

Он подчеркнул, что ни в чьих интересах развязывать военный конфликт, поэтому США постарались «очень четко разъяснить России последствия, которые возникнут, если она начнет агрессию в отношении Украины».

«Поэтому я надеюсь, что это повлияет на расчеты президента Путина и что Россия выберет другой курс», — сказал Блинкен.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что министр Лаврова и госсекретарь Блинкен поспорили в Стокгольме из-за Украины. Острый обмен мнениями состоялся на ужине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 декабря. Министр иностранных дел Швеции Энн Линде, которая принимала у себя ужин, сообщила, что официальные переговоры будут «живыми, смелыми и правдивыми».

По итогам встречи с госсекретарем Блинкеном Лавров отметил готовность РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США. При этом Блинкен заявил, что США готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. Он добавил, что Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

30 ноября Владимир Путин выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые не позволят никому дойти до красных линий. В тот же день сенатор Алексей Пушков добавил, что данное выражение главы государства следует воспринять очень серьезно.

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