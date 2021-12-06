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Хозяйки кафе в Казани после суда перестали обслуживать клиентов без QR-кодов

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Кафе в Казани Madame Pavlova, пускавшее посетителей без QR-кодов, теперь работает только навынос. Об этом стало известно в воскресенье, 5 декабря.

С 22 ноября в Республике Татарстан начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе.

Правила турникета: как в Казани проверяют QR-коды в городском транспорте
Первый день действия новых правил не обошелся без коллапсов на дорогах и потасовок

В ответ на это кафе Madame Pavlova, распложенное на улице Серова, объявило себя «территорией конституционных прав» и пускало всех без ограничений, а на каждом столике лежала Конституция РФ.

В результате в заведение пришли сперва полицейские, потом работники Роспотребнадзора. На девушек-владельцев составили протокол об административном правонарушении из-за несоблюдения постановления кабмина республики, сообщает «Татарстан 24».

«У нас прошел суд, нам теперь его нужно обжаловать, принять какие-то решения встретиться с юристами... Если мы продолжим работать в том же формате — это будут новые процессы. Поэтому, пока мы решили работать законно, навынос, никого не пуская. Просто все забирают еду с собой», — рассказали владельцы у себя в Instagram.

Кроме того, арендодатель обязал хозяек устранить все нарушения за два дня, иначе он прекратит договор аренды. Обращение к руководству заведения также направила Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана.

На фоне новых ограничений в общественном транспорте Казани произошло несколько конфликтных ситуаций и потасовок. Так, один из пассажиров сломал нос контролеру, проверявшему QR-коды. Кроме того, еще один гражданин отказался показать QR-код, из-за чего на улице временно остановилось движение трамваев.

В первый день ограничения в Татарстане высадили из транспорта более 500 пассажиров без QR-кодов. Также специалисты «Метроэлектротранса» рассказали о получасовой задержке движения трамвайных маршрутов №м1 и №м6 из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными.

О том, что в республике распространят систему QR-кодов на общественный транспорт, стало известно 6 ноября. Отмечалось, что для поездок гражданам необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации или справку о перенесенной болезни. Система QR-кодов будет обязательной для всех граждан старше 18 лет, добавили в пресс-службе президента республики.

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