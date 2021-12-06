ГУ МЧС по Туве рассказало о спасении попавшего под завалы рабочего

ГУ МЧС по Туве рассказало о спасении попавшего под завалы рабочего

2021-12-06 00:08:15

2021-12-06 00:08:15

2021-12-06 00:08:15

2021-12-06 00:08:15

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru