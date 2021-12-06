Автомобиль врезался в группу паломников в Мексике

Автомобиль врезался в группу пешеходов и велосипедистов в районе Койоакан на юго-востоке столицы Мексики в воскресенье, 5 декабря.

Травмы получили 12 человек. Ими оказались паломники, направлявшиеся в базилику Девы Марии Гваделупской на севере Мехико, сообщает La Jornada.

Пострадавших доставили в больницы с переломами и черепно-мозговыми травмами.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель и его пассажир, 36 и 27 лет соответственно, задержаны.

6 ноября на мексиканской трассе, соединяющей Мехико и Пуэбла, произошло столкновение грузовика и шести автомобилей. В результате аварии несколько автомобилей полностью сгорели, 20 человек скончались и трое пострадали.