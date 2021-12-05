Бастрыкин поручил проверить Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм

Деятельность рэп-исполнителей Мирона Фёдорова (псевдоним — Oxxxymiron) и Ивана Алексеева (Noize MC) проверят на пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин в воскресенье, 5 декабря.

В обращении инициативной «группы патриотов» о проверке, на которое среагировал Бастрыкин, рэперам также инкриминируются экстремизм и попытки реабилитации нацизма.



«Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности. А.И. Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку», — говорится в сообщении на сайте СК.

Как сообщает «Газета.Ru», блогер Дмитрий Якушев, написавший ранее обращение к главе СК, попросил Бастрыкина не проверять Oxxxymiron и Noize MC, назвав всё это шуткой.

«Это же была шутка. Люди, которые меня давно читают, знают, что я так часто шучу. Не было никакого «Обращения группы патриотов». Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — заявил он.

1 декабря Oxxxymiron выпустил новый альбом «Красота и уродство». Уже спустя час после релиза на стриминговых сервисах он набрал миллион прослушиваний.

13 ноября сообщалось, что пермская прокуратура проверит клип Oxxxymiron на песню «Последний звонок» после просьбы представителя Пермской епархии запретить ролик.