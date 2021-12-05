Глава Мюнхенской конференции заявил о невозможности остановить СП-2

Остановить «Северный поток – 2» уже не представляется возможным — «слишком поздно». Однако для Германии проект остается яблоком раздора как в отношениях с Украиной, так и с Соединенными Штатами. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в воскресенье, 5 декабря, в интервью газете Hadelsblatt.

По его мнению, остановка проекта немецкой стороной могла бы облегчить ситуацию для президента США Джо Байдена, но делать это сейчас же бессмысленно. Помимо этого, заметил Ишингер, для Германии, которая отказалась от АЭС и, более того, к 2030 году еще и намерена перестать использовать уголь, потребность в среднесрочной перспективе не снизится.

«Конечно, мы не должны зависеть от американской внутренней политики, но мы должны обеспечить то, чтобы нашу политику в Америке по-прежнему правильно понимали и серьезно к ней относились», — полагает он.

Говоря о возможном введении новых санкций против «Северного потока — 2» со стороны Вашингтона, глава форума пояснил, что в конгрессе до сих пор не понимают, почему Берлин не становится более независимым в вопросе поставок российского газа. По словам Ишингера, американцы считают, что без отказа от российского голубого топлива Германия фактически субсидирует Москву.

«Республиканцы в настоящее время блокируют американский оборонный бюджет. Другими словами: «Северный поток — 2» остается не только проблемой в отношениях с Украиной и Европарламентом, но, к сожалению, еще и трансатлантическим бременем», — заключил он.

Власти немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания 3 декабря поддержали ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток – 2», несмотря на санкции США. Премьер-министр Мануэла Швезиг раскритиковала подготовку санкций США в отношении компаний, принимавших участие в проекте. Она призвала не смешивать строительство с внешней политикой. Премьер напомнила, что проект одобрен на международном уровне.

30 ноября республиканцы заблокировали в сенате конгресса США проект оборонного бюджета страны на будущий финансовый год. Одной из причин послужило нежелание демократов вносить в него дополнительных санкций против «Северного потока – 2».

В тот же день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия не видит проблем в возмущении американских конгрессменов по поводу трубопровода «Северный поток — 2», поскольку, по его словам, законодательный орган США не имеет к проекту никакого отношения.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.