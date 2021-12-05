Прямой эфир
Общество
Путин пообщался за чаем с победителями премии «Мы вместе»
Общество
У девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявили COVID-19
Общество
Путин призвал не ущемлять в праве на передвижение привитых «Спутником V»
Общество
Умер продюсер Марк Рудинштейн
Мир
Путин раскритиковал польские власти за применение водометов против мигрантов
Спорт
Гонку Гран-при «Формулы-1» в Саудовской Аравии остановили из-за аварии
Общество
Стала известна приоритетная причина ЧП с обледеневшим самолетом
Мир
Белоруссия рассказала об ответных мерах на санкции Запада
Мир
Путин заявил о 200 млн привитых российскими вакцинами от COVID-19 в мире
Спорт
Сборная России по теннису в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса

Стала известна приоритетная причина ЧП с обледеневшим самолетом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ошибочные данные системы предупреждения сваливания (MCAS) и отказ в контуре системы воздушных сигналов могли привести к так называемому «проваливанию» самолета S7 в воздухе, сообщает 5 декабря РЕН ТВ.

Был только миг: как пилоты обледеневшего A321 спасли 200 жизней
Пассажирский самолет, едва не ушедший в штопор, удалось стабилизировать за несколько секунд до катастрофы

По некоторым данным, мог произойти сбой датчика углов атаки. Из-за этого разбились два Boeing 737-Мах: один в 2018 году упал в Яванское море, другой в 2019 году в Эфиопии на скорости 1126 км/ч влетел в землю. В обоих случаях к катастрофе привели ошибочные данные системы предупреждения сваливания: самолет не набирал высоту и автоматика переводила его в пикирующее положение.

MCAS, по идее инженеров, должна включаться только в ручном режиме управления, когда пилоты контролируют самолет. Программа призвана помогать летчикам исправлять огрехи пилотирования и выводить лайнер на нужные режимы полета.

2 декабря лайнер S7 вылетел из Магадана в Новосибирск. После того как самолет был переведен в режим «директ» автопилота, начались проблемы с управлением. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Как сообщил источник РЕН ТВ, причиной инцидента могло стать вмешательство в управление бортом второго пилота. По его данным, второй пилот мог воспользоваться ручкой управления самолетом одновременно с командиром воздушного судна, тогда как в самолетах Airbus A320 не предусмотрено управление двумя ручками, поскольку сигналы суммируются.

По факту произошедшего Магаданская транспортная прокуратура начала проверку. Командир самолета S7 воздержался от подробных комментариев по поводу инцидента, отметив лишь, что «идет расследование».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021