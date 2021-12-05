Стала известна приоритетная причина ЧП с обледеневшим самолетом

Ошибочные данные системы предупреждения сваливания (MCAS) и отказ в контуре системы воздушных сигналов могли привести к так называемому «проваливанию» самолета S7 в воздухе, сообщает 5 декабря РЕН ТВ.

По некоторым данным, мог произойти сбой датчика углов атаки. Из-за этого разбились два Boeing 737-Мах: один в 2018 году упал в Яванское море, другой в 2019 году в Эфиопии на скорости 1126 км/ч влетел в землю. В обоих случаях к катастрофе привели ошибочные данные системы предупреждения сваливания: самолет не набирал высоту и автоматика переводила его в пикирующее положение.

MCAS, по идее инженеров, должна включаться только в ручном режиме управления, когда пилоты контролируют самолет. Программа призвана помогать летчикам исправлять огрехи пилотирования и выводить лайнер на нужные режимы полета.

2 декабря лайнер S7 вылетел из Магадана в Новосибирск. После того как самолет был переведен в режим «директ» автопилота, начались проблемы с управлением. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Как сообщил источник РЕН ТВ, причиной инцидента могло стать вмешательство в управление бортом второго пилота. По его данным, второй пилот мог воспользоваться ручкой управления самолетом одновременно с командиром воздушного судна, тогда как в самолетах Airbus A320 не предусмотрено управление двумя ручками, поскольку сигналы суммируются.

По факту произошедшего Магаданская транспортная прокуратура начала проверку. Командир самолета S7 воздержался от подробных комментариев по поводу инцидента, отметив лишь, что «идет расследование».