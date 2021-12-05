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Петиция граждан Финляндии против ковид-паспортов собрала 50 тыс. подписей

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Инициатива граждан Финляндии против ковид-паспортов собрала нужное количество подписей, теперь ее можно передать в парламент на рассмотрение. Об этом стало известно в воскресенье, 5 декабря.

По закону страны, для передачи в парламент у петиции должно быть минимум 50 тыс. подписей. На данный момент петицию подписали 52,2 тыс. человек, сообщает газета Helsingin Sanomat.

«Парламент 15 октября одобрил использование ковид-паспорта. Его использование, однако, противоречит конституции Финляндии и Всеобщей декларации прав человека ООН, поскольку дискриминирует граждан и ставит их в разное положение. В связи с этим от ковид-паспортов стоит немедленно отказаться», — говорится в петиции, размещенной на специальном сайте Kansalaisaloite.fi.

28 ноября МВД Финляндии сообщило, что страна до 19 декабря ограничила въезд из Африки после того, как в мире был выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон». Отмечается, что эти ограничения будут действовать до 19 декабря, но не коснутся граждан Финляндии и лиц, постоянно проживающих в этой стране.

20 ноября протесты против мер правительства Австрии по борьбе с коронавирусной инфекцией собрали около 40 тыс. человек в Вене.

19 ноября полиция открыла предупредительный огонь во время митинга COVID-диссидентов в нидерландском Роттердаме. Люди вышли на улицы города, выступая против коронавирусных ограничений и планов правительства по введению системы 2G. Протестующие бросали в полицейских камни и запускали фейерверки. Они также сожгли одну из машин силовиков и еще одну повредили.

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