Дубль Классона помог «Краснодару» одолеть «Сочи» и стать третьим в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу одержал волевую победу над хозяевами поля — клубом «Сочи». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает 5 декабря «Спорт-Экспресс».

Счет в первом тайме открыл нападающий «Сочи» Матео Кассьерра, но через несколько минут Виктор Классон из «Краснодара» реализовал пенальти. Второй и победный для команды гол Классон забил после перерыва.

Заканчивали матч победители в меньшинстве: полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк на 87-й минуте получил красную карточку и покинул поле.

По итогам матча «Краснодар» набрал 28 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице «Тинькофф РПЛ». «Сочи» с тем же количеством очков — на четвертой строке.

Ранее в матче 15-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» 20 ноября «Краснодар» победил московский «Спартак». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Забитыми мячами в команде победителей отметились Джон Кордоба и Гжегож Крыховяк. Встреча завершилась со счетом 2:1. Команда продлила серию без побед в чемпионате до пяти матчей.