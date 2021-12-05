Кириенко прокомментировал итоги международной премии «Мы вместе»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в воскресенье, 5 декабря, прокомментировал итоги международной премии «Мы вместе».

«Это история, которая очень свойственна для России. Когда приходит беда, мы не разбегаемся по своим норкам, каждый занимаясь собой, а, наоборот, объединяемся. И вот это, наверное, самая главная вещь, которая видна здесь и сейчас. Люди готовы, как бы им ни было сложно, помогать другим, понимая, что всегда есть те, кому еще сложней», — сказал он.

Кириенко отметил, что сегодня заметны значимые изменения в подходе бизнеса к волонтерству. Он пояснил, что раньше это выражалось в готовности выделить пожертвования, благотворительные средства, а сейчас же участие бизнеса в волонтерстве — это «не просто галочка».

«Но сегодня представители практически всех компаний, среднего и крупного бизнеса, а также торгово-промышленной палаты говорили о том, что для них работа с корпоративными волонтерами, взаимодействие с волонтерскими организациями и центрами — это уже не просто галочка, которую нужно поставить, чтобы соответствовать формальным требованиям о социально-ответственной организации. Это для них обязательная норма, без которой они уже не представляют организацию своей работы», — сказал Кириенко.

В свою очередь, глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что на сегодняшний день «волонтерское измерение» есть среди людей любого возраста и любого дела.

«Волонтерство покрыло своей ответственностью, если так можно выразиться, вообще все и возрастные рамки человека, и практически все его активности. Получается так, что у любого возраста и у любого дела есть волонтерское измерение», — пояснил Лихачев.

Международный форум «Мы вместе» проходил в «Манеже» со 2 по 5 декабря и был приурочен ко Дню волонтерства. В этом году его тема была посвящена социальному партнерству.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии «Мы вместе» ранее в этот день. Глава государства заявил, что поддержит любые инициативы в пользу волонтеров, в том числе по их добровольному страхованию.

Кроме того, он вручил медали четырем победителям международной премии «Мы вместе». Первая медаль досталась врачу-педиатру, заведующему пульмонологическим отделением Морозовской больницы Павлу Бережанскому, который был признан волонтером года.

Как отметили в Кремле, международная премия «Мы вместе» учреждена в целях поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В 2021 году на ее соискание поступило более 25 тыс. заявок.

2 декабря в ходе форума «Мы вместе» специалисты обсудили тему поддержки волонтерства в регионах России и лучшие практики губернаторов новой волны. Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что пандемия коронавируса способствовала не только подъему волонтерского движения, но и принятию управленческих решений для его долгосрочного развития.