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Путин пообщался за чаем с победителями премии «Мы вместе»

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Президент РФ Владимир Путин 5 декабря поговорил с победителями международной премии «Мы вместе – 2021» в неформальной обстановке — за чашкой чая.

Одному из победителей, Павлу Бережанскому, удалось удивить главу государства количеством обращений, с которым ему пришлось работать.

«Возникла идея с первых дней пандемии коронавирусной — создал горячую линию, где каждый день на 300–400 сообщений отвечал. Началось всё просто — выложил пост в социальных сетях, потом нас показали по телевидению. Через время я стал получать обращения от врачей скорой помощи. Моя задача как раз была — снизить нагрузку на «скорую» и участковую службу, я думаю у нас это получилось. Каждый день по 300, 400, 500 обращений», — сказал Бережанский.

«500 обращений в день было?» — переспросил глава государства.

«Да. Я после основной работы вечером всё время отвечал, отвечал, отвечал. Супруга у меня — врач-педиатр, тоже помогала в этом вопросе», — отметил Павел.

Путин поинтересовался мнением Бережанского по вопросу совершенствования отечественной педиатрии. Молодой человек ответил, что педиатры должны относиться к своим пациентам как к своим детям, а к их родителям — как к своим мамам.

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«Мне кажется, стоит просто сохранять и развивать эту человечность, эта практика в нашей отечественной педиатрии у нас есть, ее надо передавать новым поколениям. А молодым людям, кто приходит только в медицину, требуется наставничество», — сказал он.

Церемония вручения премии «Мы вместе» прошла 5 декабря в Международный день добровольцев. Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии по видеосвязи. Глава государства вручил медали четырем победителям международной премии «Мы вместе», а также заявил, что поддержит любые инициативы в пользу волонтеров, в том числе по их добровольному страхованию.

Волонтер из Тульской области Светлана Ведерникова, ставшая лауреатом премии, не смогла сдержать эмоций и заплакала на сцене. Она отметила, что путь к полученной награде был очень трудным. По ее словам, врачи, работая с утра до ночи в госпиталях, находили время для того, чтобы делать добрые дела.

Как отметили в Кремле, международная премия «Мы вместе» учреждена в целях поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В 2021 году на ее соискание поступило более 25 тыс. заявок.

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