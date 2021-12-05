Путин раскритиковал польские власти за применение водометов против мигрантов

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 5 декабря, раскритиковал польские власти за применение водометов против мигрантов на границе с Белоруссией.

Российский лидер отметил, что белорусские власти делают всё, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания.

«Но нужно, наверное, самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит на границе и что делают власти сопредельного государства, в данном случае Республики Польша. Нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды с тем, чтобы вызывать ожоги и другие тяжелые последствия у мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей», — сказал Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

Глава государства пояснил, что подобные действия никак не вяжутся с принципами гуманного обращения с людьми. В результате на границе Белоруссии и Польши погибло много беженцев.

«Сколько там людей уже на границе погибло, похоронено там уже. Там же хоронят их чуть не каждый день, это просто беда, на это тоже нужно обращать внимание», — сказал Путин.

20 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят, как и о благотворительности и сочувствии, которые проявляет белорусский народ в отношении беженцев.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам беженцев, после этого у их детей возникли проблемы с глазами. На данный момент всех мигрантов разместила Белоруссия в логистическом центре.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.