Прямой эфир
Общество
Путин исполнит мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»
Общество
У девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявили COVID-19
Мир
Путин указал на важность международного сотрудничества в борьбе с COVID-19
Общество
Умер продюсер Марк Рудинштейн
Мир
Путин раскритиковал польские власти за применение водометов против мигрантов
Спорт
Российские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии
Мир
Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста
Мир
Лавров заявил о необходимости заставлять Киев выполнять Минские соглашения
Мир
Путин заявил о 200 млн привитых российскими вакцинами от COVID-19 в мире
Общество
Задержан первый замглавы администрации Солнечногорска

Хотиненко поделился воспоминаниями об умершем режиссере Рудинштейне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист РФ, режиссер Владимир Хотиненко поделился воспоминаниями о Марке Рудинштейне. Ранее 5 декабря стало известно, что кинопродюсер скончался на 76-м году жизни.

«Мы достаточно плотно общались с ним, когда он возглавлял «Кинотавр». Он был крупной персоной. «Кинотавр», который уже столько существует, — его детище. Я дважды был там в жюри, и вспоминаю, что фестиваль этот был проникнут рудинштейновским духом. Говоришь «Рудинштейн» — и сразу возникает цепочка имен: Говорухин, Абдулов», — сказал Хотиненко в разговоре с «Известиями».

По словам режиссера, Рудинштейн был, вне всякого сомнения, яркой фигурой и «до последнего хотел что-то делать». Хотиненко признался, что у него о кинопродюсере останутся только светлые воспоминания».

О смерти Рудинштейна ранее в этот день сообщила его супруга Наталья.

Продюсера госпитализировали 17 ноября. Как сообщали некоторые Telegram-каналы, Рудинштейна доставили в больницу с сердечным приступом. С момента поступления его состояние было тяжелым, он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. Учился в ГИТИСе и Театральном училище им. Б. Щукина. Он являлся создателем и продюсером кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатором кинопремии «Золотой овен».

Рудинштейн был не только продюсером. Он сыграл несколько эпизодических ролей — зоотехника в «Московской саге», Олега Ефремовича в сериале «Вольф Мессинг» и Зильбермана в комедии Алексея Балабанова «Мне не больно».

В 2003 году был удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021