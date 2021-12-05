Хотиненко поделился воспоминаниями об умершем режиссере Рудинштейне

Народный артист РФ, режиссер Владимир Хотиненко поделился воспоминаниями о Марке Рудинштейне. Ранее 5 декабря стало известно, что кинопродюсер скончался на 76-м году жизни.

«Мы достаточно плотно общались с ним, когда он возглавлял «Кинотавр». Он был крупной персоной. «Кинотавр», который уже столько существует, — его детище. Я дважды был там в жюри, и вспоминаю, что фестиваль этот был проникнут рудинштейновским духом. Говоришь «Рудинштейн» — и сразу возникает цепочка имен: Говорухин, Абдулов», — сказал Хотиненко в разговоре с «Известиями».

По словам режиссера, Рудинштейн был, вне всякого сомнения, яркой фигурой и «до последнего хотел что-то делать». Хотиненко признался, что у него о кинопродюсере останутся только светлые воспоминания».

О смерти Рудинштейна ранее в этот день сообщила его супруга Наталья.

Продюсера госпитализировали 17 ноября. Как сообщали некоторые Telegram-каналы, Рудинштейна доставили в больницу с сердечным приступом. С момента поступления его состояние было тяжелым, он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. Учился в ГИТИСе и Театральном училище им. Б. Щукина. Он являлся создателем и продюсером кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатором кинопремии «Золотой овен».

Рудинштейн был не только продюсером. Он сыграл несколько эпизодических ролей — зоотехника в «Московской саге», Олега Ефремовича в сериале «Вольф Мессинг» и Зильбермана в комедии Алексея Балабанова «Мне не больно».

В 2003 году был удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации.