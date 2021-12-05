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Задержан первый замглавы администрации Солнечногорска

Сбежавшего из психбольницы в Чехове осужденного задержали под Ростовом

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В Ростовской области задержан сбежавший из психбольницы в Чехове 33-летний осужденный. Об этом в воскресенье, 5 декабря, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Сотрудники ОМВД России по Аксайскому району Ростовской области во взаимодействии с коллегами из Московской области установили местонахождение 33-летнего осужденного, сбежавшего 4 ноября текущего года из психиатрической клинической больницы в городском округе Чехов Московской области», — приводит ее слова портал «МВД Медиа».

Речь идет о 23-летнем Александре Кутузове. Его искали с 4 ноября в Москве и Московской области, а обнаружили в городе Аксай. Сбежавший проходил принудительное лечение за совершение особо тяжкого преступления по постановлению суда.

Известно, что осужденный сбежал из клиники после конфликта с охраной.

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