Польша подтвердила задержание российского сухогруза

Польское Морское управление в городе Гдыня подтвердило задержание российского сухогруза в Гданьском заливе Балтийского моря.

«В настоящее время судно стоит на якорной стоянке. Инспектор Государственной портовой инспекции Морского управления Гдыни при содействии офицеров пограничной службы проинспектировал судно. На его основании составлена нота о задержании судна. О случившемся уведомили полицию», — сказано в сообщении на сайте управления, опубликованном 5 декабря.

Об остановке 4 декабря пограничниками Польши российского судна стало известно ранее в этот же день. Сухогруз перевозил стальные конструкции из литовской Клайпеды в польский Гданьск. Сообщалось, что экипаж якобы не отвечал на вызовы служб и офиса капитана порта. Судно едва не село на мель, двигаясь близко к берегу. Спустя время поляки смогли вступить с экипажем в контакт и направить его на якорную стоянку.

Позже польское издание PortalMorski опубликовало схему движения судна «Руслана».

Генеральный директор судоходной компании «Трансфлот», которой принадлежит судно, Алексей Суровцев рассказал «Известиям», что члены экипажа «Русланы» были в нетрезвом состоянии. Из-за инцидента экипаж будет заменен — 6 декабря из Калининграда на смену выезжают другие моряки. При этом гендиректор «Трансфлота» опроверг информацию польских СМИ о том, что корабль отклонился от курса.

Президент Российской ассоциации морского права (RUMLA), представитель РФ в Международном морском комитете Константин Краснокутский в беседе с «Известиями» выразил мнение, что политической подоплеки в ситуации нет. По его словам, тот факт, что экипаж судна был пьян, образует состав правонарушения, за которое предусмотрен штраф. То же самое, по его словам, можно сказать и в отношении нарушения госграницы.