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Баннер в поддержку фанатов ЦСКА растянули на матче «Динамо»–«Уфа»

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На футбольном матче «Динамо»–«Уфа» 5 декабря болельщики бело-голубых развернули баннер в поддержку фанатов ЦСКА.

Надпись на баннере гласила «Парни, мы с вами, но так надо». Сразу после свистка о начале второго тайма трибуны начали пустеть.

Матч завершился победой «Динамо» со счетом 2:0.

Ранее в этот день болельщики тульского «Арсенала» ушли с трибун во время игры команды с «Химками» в знак поддержки фанатов ЦСКА.

Знаки солидарности красно-синим также высказывали фанаты «Спартака» на матче с «Ахматом», болельщики «Локомотива» и «Урала», команды «Крылья Советов», а также «Ростова» и «Зенита».

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Задержания после матча ЦСКА–«Зенит», завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга, были проведены 28 ноября. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Уточнялось, что по окончании встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков файеров.

В результате сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

В свою очередь, руководство команды осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам.

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