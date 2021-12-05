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Путин объявил победителя в номинации «Волонтер года»

«Волонтером года» стал Павел Бережанский
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Победителем в номинации «Волонтер года» премии «Мы вместе» стал Павел Бережанский. Имя победителя объявил президент России Владимир Путин.

Церемония вручения премии «Мы вместе» проходит в воскресенье, 5 декабря, в Международный день добровольцев. Глава государства принимает участие в мероприятии по видеосвязи.

Бережанский является заведующим пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы, он создал службу поддержки родителей.

Как отметили в Кремле, международная премия «Мы вместе» учреждена в целях поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В 2021 году на ее соискание поступило более 25 тыс. заявок.

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