Синоптик дала прогноз москвичам на неделю

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в воскресенье, 5 декабря, рассказала о погоде в Москве на предстоящую неделю.

«Завтра (6 декабря. — Ред.) мы будем находиться в тыловой части того циклона, который нас сегодня посыпает снежком. Поэтому предстоящая ночь будет с небольшим снегом и более морозная, чем накануне. Мы ожидаем завтра в утренние часы в городе –4...–6 градусов, по области до –9 градусов. Такой умеренный морозец сохранится в течение дня», — рассказала она RT.

По словам синоптика, погода начнет меняться с 7 декабря. В этот день ожидается мокрый снег и температура около нуля градусов, погоду начнет «определять циклон, который сформируется как южный». 8 декабря также ожидается снег, а температура будет понижаться.

«За весь этот период может выпасть ощутимое количество осадков. Я думаю, прирост снега составит, может быть, 5–7 см за эти два дня», — пояснила она.

С четверга ожидается облачная погода, с небольшим снегом и преобладающей температурой –4...–10 градусов, добавила синоптик.

«9-го числа такая же температура будет днем. 10-го числа дневной морозец станет легче — минус 1–6 градусов», — заключила она.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что конец следующей недели может стать началом «настоящей зимы» в Москве. По его словам, с 10 декабря ожидается серьезное похолодание: днем температура не будет подниматься выше –7 градусов, а ночью будет опускаться до –15 градусов.