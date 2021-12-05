Эксперт оценил возможные штрафы остановленному в Польше российскому судну

Президент Российской ассоциации морского права (RUMLA), представитель РФ в Международном морском комитете Константин Краснокутский рассказал «Известиям» о возможных штрафах, грозящих остановленному польскими пограничниками судну «Руслана».

Он напомнил, что каждое судно при пересечении госграницы обязано подчиняться указаниям капитана порта и проследовать до места якорной стоянки. Там оно должно пройти таможенный и пограничный контроль.

Капитан судна «Руслана» не отвечал, когда с ним пытались связаться портовые власти, и следовал на высокой скорости прямо к берегу, отметил Краснокутский. В последний момент он развернулся и встал на якорную стоянку. По словам эксперта, такие действия можно трактовать как небольшое отклонение и как нарушение, потому что судно шло другим курсом прямо по направлению к берегу.

«Тот факт, что экипаж был пьян, образует состав правонарушения. Здесь мы должны обратиться к польскому законодательству, но по аналогии с российским это административное правонарушение. Скорее всего, это будет штраф за управление судном в нетрезвом состоянии. То же самое можно сказать и в отношении нарушения госграницы», — сказал Краснокутский, добавив, что штраф может грозить и судоходной компании.

Президент RUMLA объяснил, что судно будет задержано на период разбирательства. Судовладелец может поменять экипаж и продолжить рейс либо дождаться окончания разбирательства, тогда этот же экипаж сможет продолжить рейс. Политической подоплеки, по мнению Краснокутского, в ситуации нет.

Об остановке 4 декабря пограничниками Польши российского судна стало известно ранее в этот же день. Сухогруз перевозил стальные конструкции из Клайпеды (Литва) в Гданьск (Польша). Сообщалось, что экипаж якобы не отвечал на вызовы служб и офиса капитана порта. Судно едва не село на мель, двигаясь близко к берегу. Спустя время поляки смогли вступить с экипажем в контакт и направить его на якорную стоянку.

Позже польское издание PortalMorski опубликовало схему движения судна «Руслана».

В свою очередь, генеральный директор судоходной компании «Трансфлот», которой принадлежит судно, Алексей Суровцев рассказал «Известиям», что члены экипажа «Русланы» находились в нетрезвом состоянии.

Суровцев уточнил, что на борту находились капитан судна, его старший помощник и электромеханик. Из-за инцидента экипаж будет заменен — 6 декабря из Калининграда на смену выезжают другие моряки. При этом гендиректор «Трансфлота» опроверг информацию польских СМИ о том, что корабль отклонился от курса.