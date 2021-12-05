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Фанаты «Арсенала» на матче с «Химками» ушли с трибун в поддержку ЦСКА

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Болельщики тульского «Арсенала» на матче с «Химками» ушли с трибун в знак поддержки ЦСКА. Видеозапись произошедшего оказалась в распоряжении «Известий» 5 декабря.

Днем ранее фанаты «Спартака» покинули трибуны во время матча против «Ахмата». Они начали уходить через 19 минут после начала игры в знак протеста против массового задержания на матче прошлого тура чемпионата России. Отмечалось, что фанаты «Локомотива» и «Урала» тоже покинули трибуны в поддержку болельщиков ЦСКА.

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Также 4 декабря болельщики ЦСКА покинули трибуны на 20-й минуте матча против «Крыльев Советов». Фанаты «Крыльев» также ушли со стадиона.

Днем ранее в знак солидарности с болельщиками московского ЦСКА часть фанатов «Ростова» провела акцию, покинув стадион на 20-й минуте матча 17-го тура РПЛ. На 60-й минуте матча болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» тоже покинули трибуны.

Задержания после матча ЦСКА–«Зенит», завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга, были проведены 28 ноября. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Уточнялось, что по окончании встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков файеров.

В тот же день стало известно, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

Тогда болельщики ЦСКА заявили, что проведут акцию протеста на матче 17-го тура «Тинькофф РПЛ» против «Крыльев Советов» и покинут гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре.

3 декабря к фанатам ЦСКА присоединились болельщики «Динамо». Они покинут трибуну D после первого тайма матча с «Уфой», который пройдет 5 декабря.

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам.

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