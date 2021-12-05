Прилетевшая из ЮАР россиянка рассказала об условиях карантина

Прилетевшая из ЮАР туристка из Ярославля Юлия Демина 5 декабря рассказала, как проходит карантин.

«У меня кашель и температура. Я и еще двое человек отправляются в Талдомский район в поселок Запрудня», — рассказала она РЕН ТВ, пояснив, что в специальный обсерватор направляют тех, у кого меняется состояние.

По словам женщины, прибывшим в обсерватор предоставляют список вещей первой необходимости: шампунь, мочалка, зубная паста, щетка, гель для душа. Если чего-то не хватает, соответствующую позицию можно отметить и положить список за дверь, тогда всё необходимое принесут.

Ранее в воскресенье в Роспотребнадзоре сообщили, что у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили коронавирусную инфекцию. В ведомстве подчеркнули, что держат на контроле ситуацию с возращением россиян из стран африканского региона. 3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии.

Ранее в этот день источник «Известий» рассказал о четырех заболевших россиянах. Как сообщалось, в больницу из пансионата в Московской области были направлены трое мужчин и беременная женщина с ребенком.

3 декабря стало известно, что у двоих пассажиров, вернувшихся частным рейсом из ЮАР, выявлен COVID-19. Они изолированы на 14 дней для медицинского наблюдения и установления штамма коронавируса.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «Омикрон». Он добавил, что правительство страны уже готовит перечень мер по противодействию распространению этого варианта инфекции.

Ранее, 28 ноября, медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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