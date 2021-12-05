Прямой эфир
Мир
Арестович рассказал о предотвращении Зеленским переворота на Украине
Общество
У девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявили COVID-19
Наука
Ученые выдвинули новую версию появления штамма «Омикрон»
Происшествия
Девочку госпитализировали после взрыва петарды в Подмосковье
Туризм
Саудовская Аравия одобрила въезд прошедшим вакцинацию «Спутником V»
Спорт
Российские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии
Мир
Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста
Мир
Лавров заявил о необходимости заставлять Киев выполнять Минские соглашения
Общество
Путин заявил о поддержке инициатив в пользу волонтеров
Общество
Задержан первый замглавы администрации Солнечногорска

Арестович рассказал о предотвращении Зеленским переворота на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил информацию о подготовке госпереворота в стране и тем самым предотвратил его. Такое мнение 5 декабря выразил внештатный советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.

Пресс-преференции: как Зеленский предсказал переворот на Украине
И что по этому поводу думают в Москве

Он отметил, что «переворот хорош, когда он внезапен, когда никто об этом не знает».

«Когда его [переворот] заранее озвучивают, да еще с такого уровня, то пропадает весь смысл это делать. Какие бы действия ни были предприняты, все будут говорить, что это и есть переворот. И все будут понимать, как к этому относиться и как действовать. Таким образом, переворот нивелирован. Вспоминаем хорошую буддистскую пословицу, что озвученные демоны слабеют наполовину. А дальше СБУ (Служба безопасности Украины. — Ред.) разберется», — заявил Арестович в эфире телеканала «Дом».

26 ноября Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом на начало декабря государственном перевороте в стране. Он указал на причастность к этому бизнесмена Рината Ахметова и подчеркнул, что на эту кампанию выделяются миллиарды долларов.

В тот же день Ахметов заявил, что данные о якобы втягивании его в госпереворот являются ложью, и подчеркнул, что и дальше будет бороться за свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова.

1 декабря в центре Киева состоялся митинг противников Зеленского. В ходе акции на площади Независимости была установлена сцена с надписью «Защити Украину — останови переворот». Как пояснил со сцены ведущий, «действия властей расцениваются как государственный переворот, попирается Конституция, сдаются интересы страны», а участники акции собрались воспрепятствовать этому.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021