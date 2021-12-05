Арестович рассказал о предотвращении Зеленским переворота на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил информацию о подготовке госпереворота в стране и тем самым предотвратил его. Такое мнение 5 декабря выразил внештатный советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.

Он отметил, что «переворот хорош, когда он внезапен, когда никто об этом не знает».

«Когда его [переворот] заранее озвучивают, да еще с такого уровня, то пропадает весь смысл это делать. Какие бы действия ни были предприняты, все будут говорить, что это и есть переворот. И все будут понимать, как к этому относиться и как действовать. Таким образом, переворот нивелирован. Вспоминаем хорошую буддистскую пословицу, что озвученные демоны слабеют наполовину. А дальше СБУ (Служба безопасности Украины. — Ред.) разберется», — заявил Арестович в эфире телеканала «Дом».

26 ноября Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом на начало декабря государственном перевороте в стране. Он указал на причастность к этому бизнесмена Рината Ахметова и подчеркнул, что на эту кампанию выделяются миллиарды долларов.

В тот же день Ахметов заявил, что данные о якобы втягивании его в госпереворот являются ложью, и подчеркнул, что и дальше будет бороться за свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова.

1 декабря в центре Киева состоялся митинг противников Зеленского. В ходе акции на площади Независимости была установлена сцена с надписью «Защити Украину — останови переворот». Как пояснил со сцены ведущий, «действия властей расцениваются как государственный переворот, попирается Конституция, сдаются интересы страны», а участники акции собрались воспрепятствовать этому.