Полиция Кипра нашла тела двух пропавших российских туристок

Тела двух российских туристок, пропавших без вести на Кипре, обнаружили закопанными в саду местного дома отдыха. Об этом 5 декабря сообщает Cyprus Mail.

По данным издания, подозреваемого в убийстве женщин 32-летнего гражданина Сирии задержали десять дней назад.

Во время допроса он признался в убийстве женщин и сказал, что закопал их в саду дома отдыха, где работал строителем.

Следователи нашли следы крови, совпадающей с ДНК одной из женщин. Кровь также была обнаружена на мини-экскаваторе, который использовался при строительных работах.

43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова были объявлены пропавшими без вести в Ларнаке 17 ноября.